Украинцы всё чаще помогают Армии России крушить ВСУ в прифронтовых районах
Жители прифронтовых населённых пунктов всё чаще помогают российским силам выявлять позиции украинских бойцов, превращая тыл в оперативный ресурс для наступления. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.
В статье описан эпизод, который поведал один украинский командир. Тогда российским бойцам безо всякого сарказма устроили тёплый приём в жилом доме к западу от позиций ВСУ. Для украинских войск такое происшествие стало угрозой с совершенно нового угла.
«Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (российскую армию), представляют собой серьёзную проблему (для ВСУ) в этих деревнях на линии фронта», — рассказал канадский военкор Нил Хауэр.
Ранее губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что жители Одессы и Николаева хотели бы поддержали бы присоединение к РФ, если бы там прошли референдумы. А вот публицист Анатолий Вассерман уверен, что они просто боятся озвучивать свои желания.
