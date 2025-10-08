Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 08:52

Украинцы всё чаще помогают Армии России крушить ВСУ в прифронтовых районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Жители прифронтовых населённых пунктов всё чаще помогают российским силам выявлять позиции украинских бойцов, превращая тыл в оперативный ресурс для наступления. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

В статье описан эпизод, который поведал один украинский командир. Тогда российским бойцам безо всякого сарказма устроили тёплый приём в жилом доме к западу от позиций ВСУ. Для украинских войск такое происшествие стало угрозой с совершенно нового угла.

«Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (российскую армию), представляют собой серьёзную проблему (для ВСУ) в этих деревнях на линии фронта», — рассказал канадский военкор Нил Хауэр.

«Все вооружены»: Украинцы стали носить ножи, чтобы отбиваться от «приставучих» военкомов
«Все вооружены»: Украинцы стали носить ножи, чтобы отбиваться от «приставучих» военкомов

Ранее губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что жители Одессы и Николаева хотели бы поддержали бы присоединение к РФ, если бы там прошли референдумы. А вот публицист Анатолий Вассерман уверен, что они просто боятся озвучивать свои желания.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar