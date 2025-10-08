Жители прифронтовых населённых пунктов всё чаще помогают российским силам выявлять позиции украинских бойцов, превращая тыл в оперативный ресурс для наступления. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

В статье описан эпизод, который поведал один украинский командир. Тогда российским бойцам безо всякого сарказма устроили тёплый приём в жилом доме к западу от позиций ВСУ. Для украинских войск такое происшествие стало угрозой с совершенно нового угла.

«Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (российскую армию), представляют собой серьёзную проблему (для ВСУ) в этих деревнях на линии фронта», — рассказал канадский военкор Нил Хауэр.