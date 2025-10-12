Банкрот Борис Надеждин будет получать 311 тысяч рублей на лекарства

Арбитражный суд Московской области разрешил признанному банкротом политику Борису Надеждину ежемесячно выделять из конкурсной массы 311 344, 87 рублей на лекарства и медицинские услуги. Выплата будет производиться финансовым управляющим при наличии у должника дохода.

Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении его автомобиля Toyota RAV4 2016 года из конкурсной массы. Политик, инвалид второй группы, указывал, что без машины не может передвигаться на общественном транспорте, однако доказательств этого суду предоставлено не было. Также учитывалось, что у супруги Надеждина есть автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Надеждин был признан банкротом в апреле 2025 года по заявлению АСВ от имени Росэнергобанка. Его долги составляют около 78 миллионов рублей, из которых более 26 миллионов — основной долг. Заявлений от других кредиторов в ходе процедуры не поступало.

А ранее Арбитражный суд Московской области вынес решение о признании футбольного клуба «Химки» банкротом. Долг команды перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.