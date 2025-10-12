Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 07:09

В Киевской области ревут сирены воздушной тревоги и слышны взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Над Киевской областью были слышны взрывы. Региональная военная администрация сообщает, что это звуки работы систем ПВО.

Власти просят жителей воздержаться от публикации фото и видео с мест событий — это связано с мерами безопасности и скоординированными действиями сил обороны. Призывают полагаться на официальные каналы и не распространять неподтверждённые материалы.

Однако сирены ревут и в самом городе Киеве. Помимо этого, тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее генерал-майор заявил, что ВС РФ своими ударами по энергетической инфраструктуре Украины вырубили свет Владимиру Зеленскому в бункере, где он укрывался. Кроме того, на паузу встали и украинские оружейные заводы.

