Иеромонах рассказал, о чем попросил комбата Чепу перед гибелью в бою

Военный священник, кавалер ордена Мужества и насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, иеромонах Гурий (Гусев) попросил командира разведывательного батальона морской пехоты Владимира Чепу не эвакуировать его во время наступления ВСУ, чтобы не подорвать моральный дух военнослужащих. Комбат разрешил ему остаться.

«Если я сейчас покину ребят, буду выглядеть трусом. Я столько говорил о духовных вещах, об отваге, что уход во время боя подорвал бы их мораль. Комбат сказал: «Останьтесь с нами», — рассказал Гурий РИА «Новости».

По его словам, это стало переломным моментом: он принял решение остаться, осознавая риск для жизни, и считает своё возвращение живым чудом Божьим.

Гурий был награждён орденом Мужества за помощь подразделению морской пехоты на Запорожском фронте летом 2023 года, где он оказывал духовную поддержку и принимал участие в отражении контрнаступления ВСУ. Комбат Чепа героически погиб в этих боях и был удостоен звания Героя России посмертно. Ранее иеромонах Гурий рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино.