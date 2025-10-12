Валдайский форум
«Погодите-ка…» Зеленский объяснил провал ПВО плохой погодой и возмутил Запад

Венгернский аналитик Кошкович высмеял заявление Зеленского после ударов ВС РФ

Заявление Владимира Зеленского о снижении эффективности ПВО Украины на 20–30% из-за погодных условий стало поводом для возмущения на Западе. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал в соцсети X оправдания политика.

«Тогда нет проблем, погода обязательно улучшится! Ой, погодите-ка…» — с иронией отреагировал Кошкович на слова Зеленского, нашедшего объяснение провалу ПВО Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим украинскую армию, в 148 районах. Подобные массированные атаки ранее оставляли без света Киев и другие города. Российские удары стали ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

