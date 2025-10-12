Валдайский форум
12 октября, 07:50

Разведданные и список целей: FT раскрыла роль США в украинских атаках в глубине России

FT: США несколько месяцев делятся с Киевом данными разведки для ударов по НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

США уже несколько месяцев оказывают помощь Украине в нанесении дальних ударов по российским энергетическим объектам. По данным издания, Штаты передают Киеву разведданные, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Украинские и американские чиновники утверждают, что полученная информация позволила Киеву поразить «важные энергетические цели», включая нефтеперерабатывающие заводы. Источники говорят, что разведка США помогала определять маршрут, высоту и время ударов.

«По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», — сказано в материале.

Служба безопасности Украины заверила FT, что намерена наращивать количество и масштаб ударов по территории России.

Ранее Life.ru сообщал, что российская армия нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве, накрыв там заодно иностранных специалистов, управляющих дронами. В подполье рассказали, что с территории эвакуировали около 60 наёмников с тяжёлыми ранениями.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

