Разведданные и список целей: FT раскрыла роль США в украинских атаках в глубине России
FT: США несколько месяцев делятся с Киевом данными разведки для ударов по НПЗ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
США уже несколько месяцев оказывают помощь Украине в нанесении дальних ударов по российским энергетическим объектам. По данным издания, Штаты передают Киеву разведданные, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Украинские и американские чиновники утверждают, что полученная информация позволила Киеву поразить «важные энергетические цели», включая нефтеперерабатывающие заводы. Источники говорят, что разведка США помогала определять маршрут, высоту и время ударов.
«По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов», — сказано в материале.
Служба безопасности Украины заверила FT, что намерена наращивать количество и масштаб ударов по территории России.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве, накрыв там заодно иностранных специалистов, управляющих дронами. В подполье рассказали, что с территории эвакуировали около 60 наёмников с тяжёлыми ранениями.
