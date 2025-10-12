Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 08:08

У ВСУ отбирают танки Leopard 2 и бронемашины Bradley

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Национальной гвардии Украины (НГУ) начали передавать тяжёлую западную бронетехнику. На соревнованиях среди танковых экипажей НГУ, помимо танков Т-64БВ образца 2017 года, впервые был замечен Leopard 2A4 германского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Также стало известно о передаче одному из соединений МВД поставленных из США боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA. Кроме того, НГУ получила 155-мм колесные самоходные артиллерийские установки Zuzana и DITA.

По мнению ряда экспертов, такое решение может быть связано с неуверенностью командования противника в боеспособности сухопутных войск и стремлением укрепить Национальную гвардию, которую можно будет использовать в случае внутренних конфликтов киевского режима.

За счёт российских денег: Германия передаст Киеву новые системы защиты от дронов
Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Эти действия предприняты для противодействия определённой тактике ВС РФ. Киевские бойцы экстренно портят канализационные трубы, заполняя их строительным мусором.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
