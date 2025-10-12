Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 08:06

«Никому не нужны»: Катастрофическая ошибка Зеленского оттолкнула Трампа

Соскин заявил, что Трамп дистанцируется от Зеленского и ситуации с Украиной

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп решил как можно дальше держаться от украинского конфликта, открыто «послав подальше» Киев и Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, комментируя интервью американского лидера журналистам Fox News.

«Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. <…> Всё, никому вы больше не нужны», — сказал Соскин.

По его мнению, ещё недавно существовал реальный шанс поставить точку в украинском конфликте, в частности после саммита на Аляске, но Киев им не воспользовался. Соскин напомнил, что президент РФ Владимир Путин звал Зеленского на переговоры в Москве, но последний ответил отказом. «Всё проспали, думали, что Европа что-то даст», — прокомментировал аналитик упрямство киевского режима.

Напомним, хозяин Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов Fox News о ситуации вокруг Украины, внезапно заговорил о пользе пошлин для американской экономики и имиджа страны. Он отметил, что именно введённые им тарифы укрепили позиции США на мировой арене. По словам Трампа, при предыдущих администрациях страна выглядела посмешищем, а его политика позволила вернуть Америке уважение. Журналисты обратили внимание, что американский лидер так и не вернулся в беседе к теме Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
