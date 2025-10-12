Валдайский форум
12 октября, 07:56

Брошенные командованием украинские бойцы попросили взять их в плен

Группа украинских солдат, брошенных командованием в Харьковской области без еды, воды и средств связи, обратилась к российским войскам с просьбой принять их в плен. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на данные силовых структур РФ.

По словам источника, бойцы решили «выйти на нашу сторону, спастись», поскольку ранее украинское командование лишило их провизии и поддержки за отказ участвовать в штурмовых действиях.

Ранее пленный украинский военнослужащий Павел Моисеенко заявил, что Украина намеренно оставляет тела своих погибших солдат на поле боя. По словам солдата, это делается для уклонения от выплат компенсаций семьям умерших.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

