Сбежавшего в ОАЭ депутата-прогульщика Напсо уличили в захвате земель и сговоре с судьями

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи благодаря личным связям с судьями Лазаревского районного суда. Это следует из материалов суда об обращении имущества экс-депутата в доход государства по иску Генпрокуратуры.

Свидетель заявил, что Напсо незаконно строил объекты на федеральных и муниципальных землях, затем оформлял права на них через «подконтрольные» судебные решения. В частности, речь идёт о территориях ЗАО «Санаторий Магадан», где фиктивные договора покупки-продажи оформлялись от имени сотрудников подконтрольных компаний. В схему были вовлечены судьи, сотрудники администрации и судебные приставы.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить незаконно приобретённое имущество в доход государства. Помимо Напсо, ответчиками стали ещё 14 человек, включая родственников экс-депутата.

Напсо продолжал предпринимательскую деятельность через номинальных владельцев активов. Государственная Дума досрочно прекратила его полномочия после выявления длительных отсутствий на работе без уважительных причин. Последние два года он проживает в ОАЭ.