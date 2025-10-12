Украинские военные попали под удар собственных беспилотников, когда попытались сдаться в плен российским войскам в Харьковской области. Погибли по меньшей мере шесть бойцов ВСУ. Об этом сообщили TАСС в российских силовых структурах.

«На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону (на связь с ВС РФ — прим. Life.ru), но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много», — сказал собеседник агентства.

Ранее немецкий хирург-травматолог Бастиан Вейгель после поездки в зону спецоперации заявил, что украинские вооружённые формирования испытывают серьёзные трудности с обеспечением и подготовкой личного состава. По его словам, многие солдаты находятся на передовой более двух лет без ротации. Остро не хватает квалифицированных медиков, а оставшийся персонал часто не обладает навыками для оказания помощи, что увеличивает потери.