Болгарская ясновидящая Ванга предрекала человечеству после 2025 года неожиданный глобальный прорыв, масштабные мировые противостояния и увеличение числа катаклизмов. По мнению прорицательницы, на Земле начнутся многочисленные землетрясения на фоне продолжающегося глобального потепления, вырастет число цунами. Часть стран будут изнывать от жары, а другие — от дикого холода. По словам Ванги, миллионы человек рискуют умереть в результате экологических катастроф.

Зато, как утверждала ясновидящая, учёные смогут «приручить невидимые силы», начнётся небывалый прогресс, и новые технологии выведут население планеты на новый уровень цивилизации. Правда, не всегда подобные достижения приносят благо, предупреждала Ванга. Он также видела, что мир столкнётся с глобальными геополитическими конфликтами и окажется на грани третьей мировой войны. Россия, по мнению прорицательницы, пройдёт все внешние и внутренние испытания, затем выйдет в «новый мир» обновлённой и сильной.

Ранее индийскую ясновидящую озарило новое пророчество о сроке окончания СВО и судьбе Украины. По мнению Арчену Нагабушанам, боевые столкновения закончатся в 2026 году. Она также рассказала о «глубокой трансформации» России, усилении её экономики и росте суверенитета. Наша страна станет примером для всего мира, уверена мистик.