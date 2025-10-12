Мужчину и женщину с затонувшей на Каме моторной лодки нашли мёртвыми

Спасатели нашли тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины, пропавших после крушения моторной лодки на Каме, в метре от берега в Чистополе — они были без жилетов. Ещё оного пассажира продолжают искать, информирует ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Видео © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

«У острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов. Продолжаются поиски 45-летнего мужчины», – сказано в сообщении.

После крушения моторной лодки на Каме пропали двое мужчин и женщина. Ещё две женщины смогли доплыть до ближайшего острова. На месте происшествия была направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.