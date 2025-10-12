Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 09:34

ВС России поразили объекты энергетики и пункты дислокации ВСУ в 137 районах

Российские вооружённые силы за минувшие сутки нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса и местам дислокации украинских подразделений. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что поражение целей осуществлялось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. По данным, удары были нанесены по объектам инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса. Также обстрелу подверглись пункты временной дислокации вооружённых формирований Украины и иностранных наёмников, расположенные в 137 районах. Все назначенные цели были поражены.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массированный удар российской армии по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. По словам очевидцев многочисленные взрывы раздались в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию как «сложную».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
