Десятки туристов остались без отдыха в Египте из-за турагента «Море-Мании»
Десятки россиян лишились запланированного отдыха в Египте и более миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Жертвами мошеннической схемы стали клиенты, приобретавшие путёвки через менеджера по имени Юлия, представлявшуюся сотрудником компании «Море-Мания». Как сообщили пострадавшие, они наткнулись на рекламное объявление в социальных сетях и соблазнились заманчивой скидкой. Менеджер сумела быстро расположить к себе и оперативно отвечала на все возникающие вопросы.
Подозрения у будущих туристов возникли в момент оплаты, когда агент попросила перевести 400 тысяч рублей за тур на счета двух разных индивидуальных предпринимателей. Вскоре после получения денег Юлия перестала выходить на связь, а ее телефонный номер за неделю до вылета и вовсе перестал функционировать.
В агентстве уверяют, что от их лица орудуют мошенники. При этом, как выяснилось, имеются и другие потерпевшие, которые также предъявляют претензии к «Море-Мании». Однако сами туристы в официальные заверения компании не верят.
