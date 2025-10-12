Десятки туристов остались без отдыха в Египте из-за турагента «Море-Мании»

Десятки россиян лишились запланированного отдыха в Египте и более миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Жертвами мошеннической схемы стали клиенты, приобретавшие путёвки через менеджера по имени Юлия, представлявшуюся сотрудником компании «Море-Мания». Как сообщили пострадавшие, они наткнулись на рекламное объявление в социальных сетях и соблазнились заманчивой скидкой. Менеджер сумела быстро расположить к себе и оперативно отвечала на все возникающие вопросы.

Подозрения у будущих туристов возникли в момент оплаты, когда агент попросила перевести 400 тысяч рублей за тур на счета двух разных индивидуальных предпринимателей. Вскоре после получения денег Юлия перестала выходить на связь, а ее телефонный номер за неделю до вылета и вовсе перестал функционировать.

В агентстве уверяют, что от их лица орудуют мошенники. При этом, как выяснилось, имеются и другие потерпевшие, которые также предъявляют претензии к «Море-Мании». Однако сами туристы в официальные заверения компании не верят.

Ранее Life.ru сообщал, что российские туристы не смогли отдохнуть в дорогом египетском отеле Rixos. Причина в том, что там прошла международная конференция по Gaza. Более 30 россиян переселили в другой отель —Ghazala, который хуже и дешевле. Тур стоимостью 350 тысяч рублей на двоих в отель Rixos Premium Alamein 5 включал в себя перелёт из Москвы в Каир, четыре часа на авто от Каира до Эль-Аламейна и «сюрприз» в виде занятых номеров.