«С вами только так!» Хасбик процитировал Коран и пригрозил пойти в суд из-за долга

Блогер Хасбик в соцсети сообщил о неком должнике, который вывел его из себя и теперь делом будут заниматься полиция и суд. Мужчина разместил фото, где он общается с правоохранителем и написал, что с должниками «только так».

«Должники держитесь, с вами только так. Вы же любите мужское слово нарушать. Также другие умеют его нарушать», — написал блогер и даже привёл цитату из Корана о необходимости платить по долгам.

Однако через несколько часов Хасбик навёл ещё больше тумана, разместив тот же самый снимок с полицейским и заявив, что он сделан ещё в 2021 году, когда блогер просто пришёл к правоохранителям оплатить штрафстоянку: «А что люди подумали, думайте также дальше». Однако, как пишет Baza, долг действительно существует. Блогеру якобы не вернули 1,5 миллиона рублей, которые он дал своему знакомому на решение неких финансовых проблем. Когда настало время погасить задолженность, приятель Хасбика перестал выходить на связь, утверждает Baza.

Ранее Life.ru писал, что после введения закона о запрете рекламы в экстремистских соцсетях популярный блогер Хасбик полностью прекратил свою деятельность в Интернете и сосредоточился на предпринимательстве. Из-за новых ограничений его ежемесячные доходы якобы сократились на сумму до 10 миллионов рублей.