Представлен обновлённый список Минздрава для ухода на больничный

Минздрав России разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности, расширяющий перечень законных оснований для отсутствия на работе.

Согласно новому регламенту, право на получение больничного получат граждане, проходящие лечение в санаториях, а также те, кому требуется уход за престарелыми членами семьи или близкими родственниками. Основанием для освобождения от работы является и нахождение на карантине, процедура усыновления ребёнка или установка протезов в стационаре. Кроме того, право на листок нетрудоспособности сохраняется за беременными женщинами.

Авторы уверены, что Нововведения позволят точнее оценивать состояние работника. Благодаря корректировкам удастся сократить количество случаев неправомерного оформления больничных, что повысит эффективность системы.

Параллельно к 2026 году планируется значительное увеличение максимального размера выплат по временной нетрудоспособности. Предельная сумма вырастет в полтора раза и достигнет 200 тысяч рублей. На такую компенсацию смогут претендовать сотрудники, чей страховой стаж превышает восемь лет, а заработная плата составляет более 233 тысяч рублей в месяц.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 января самозанятые смогут получать деньги во время болезни. Условие — добровольно застраховаться в Социальном фонде, внося регулярные платежи. Глава кабмина уточнил, что годовой взнос можно будет выбрать на одну из двух сумм: 35 000 или 50 000 рублей.