Земля попала в поток горячего ветра с Солнца

Состояние магнитосферы Земли ухудшилось из-за воздействия потока горячего солнечного ветра. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это привело к усилению геомагнитных возмущений.

«Как и ожидалось, во второй половине ночи Земля попала в поток быстрого и высокотемпературного солнечного ветра. Это стало причиной перехода магнитосферы Земли в возмущённое состояние», — написал он.

Хотя текущий уровень возмущений не достиг уровня магнитной бури, существует 60-процентная вероятность того, что они усилятся до слабой магнитной бури класса G1. По прогнозам Леуса, геомагнитное поле начнёт ослабевать и перейдёт в нестабильное состояние во второй половине дня в понедельник.

Ранее сообщалось о формировании корональной дыры на Солнце. Ожидается, что её влияние на магнитосферу Земли начнётся 12 октября и спровоцирует небольшие магнитные бури. При этом воздействие может ощущаться раньше, чем предполагалось, — уже во второй половине дня 12 октября.