Аналитик объяснил рекордный рост цен на серебро

Стоимость серебра на мировых рынках достигла беспрецедентного значения, обновив исторический максимум. О причинах сложившейся ситуации и перспективах дальнейшего роста цен РИА «Новости» рассказал старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин. Главную причину стремительного подорожания эксперт видит в сокращении отставания цен на этот металл от золота.

«Есть несколько причин. Первая — сокращение отставания цен от золота ... Кроме того, с более фундаментальной точки зрения, рынок серебра остается в значительном дефиците (10-20% физического спроса) с 2022 года на фоне растущих установок ВИЭ в мире», — объяснил рост стоимости серебра эксперт.

По словам Никанора Халина, в последние годы соотношение стоимости золота к серебру держалось на уровне 80-90 к 1, что значительно превышало историческую норму примерно в 65 к 1. Аналитик отметил, что сейчас этот разрыв начал сокращаться и достиг значения 78 к 1, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к серебру.

Он добавил, что металл играет ключевую роль в производстве солнечных панелей, на которые в текущем году приходится почти 20% от общего потребления. Специалист прогнозирует, что дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в мире лишь усугубит дефицит серебра в период с 2025 по 2030 годы и продолжит оказывать поддержку ценам.

Ранее Life.ru сообщал, что рынок серебра продемонстрировал резкий рост, достигнув отметки в $47 за унцию. Подобных значений не наблюдалось с весны 2011 года. На 7:14 по московскому времени декабрьский фьючерсный контракт на этот драгметалл подорожал на 1,22%, достигнув $47,225 за унцию. Рост также затронул и золото: фьючерсы с декабрьской поставкой прибавили 0,42%, и их цена составила $3825,12