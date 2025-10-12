Хоккей, кино и музыка: Алексей Кудрин показал редкие фото своей юности в день рождения

Бывшему вице-премьеру и министру финансов РФ, экономисту Алексею Кудрину сегодня, 12 октября, исполняется 65 лет. Чиновник рассказал РИА «Новости», что в детстве увлекался музыкой, кино и хоккеем, а также показал свои архивные фотографии из далёкой молодости.

Профессиональную карьеру Кудрин начал в команде тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, где также работали Владимир Путин, Герман Греф, Анатолий Чубайс и Дмитрий Медведев. Позже Кудрин займёт пост министра финансов страны. Под его началом стране удалось закрыть большую часть внешнего долга, а также создать налоговую реформу, которая помогла вернуть в бюджет сверхдоходы от поставок нефти и газа за рубеж. Также политик создал бюджетное правило и модернизировал бюджетное планирование.

Кроме того, Кудрин стал автором проекта о Стабилизационном фонде РФ, который затем преобразовали в ФНБ. Именно данный фонд помог российскому бюджету выстоять в кризисные моменты, став своего рода «подушкой безопасности». Многие эксперт также считают, что наибольшая заслуга Кудрина — это создание национальной системы платёжных карт. Чиновник настоял на появлении российской системы «Мир», хотя многие коллеги критиковали его за это и считали проект излишним для нашей экономики.

