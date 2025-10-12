Валдайский форум
12 октября, 10:37

Московского треш-стримера Таракана арестовали за осквернение георгиевской ленты

Суд арестовал стримера Скутина, плюнувшего в георгиевскую ленту

Андрей Скутин. Обложка © Youtube / СОК

Треш-стримера Андрей Скутин, известный под псевдонимом Таракан, арестован по уголовному делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы, где было вынесено соответствующее постановление.

«Постановлением суда Скутин А. В. арестован в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщили в суде.

Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО из-за переменчивости его решения
Следствие установило, что молодой человек в ходе стрима несколько раз плюнул на георгиевскую ленту. Это было на одной из трансляций в преддверии 9 Мая. Уголовное производство было инициировано в мае текущего года.

