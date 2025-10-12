Валдайский форум
12 октября, 11:26

В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

Обложка © Life.ru

Первый снег в столице пойдёт уже 12 октября после девяти часов вечера. Город также накроет сильный дождь. Об этом жителям Москвы рассказали представители МЧС.

«В период с 21 часа 12 октября до 9 часов 13 октября в Москве ожидается сильный дождь, в ТиНАО с мокрым снегом», говорится в сообщении.

В связи с неприятными погодными условиями гражданам порекомендовали парковать свои автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не оставлять детей без присмотра. Также жителям посоветовали внимательно управлять машинами во время движения.

В Московской области ранее был введён жёлтый уровень погодной опасности из-за густого тумана, значительно снизившего видимость на дорогах. Этот туман стал уже пятым по счёту с начала текущей недели.

Наталья Афонина
