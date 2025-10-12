Валдайский форум
12 октября, 11:42

Европу объявили импотентной и бессильной

ЕС назвали импотентным из-за нерешительности во время перемирия Израиля и ХАМАС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Европейский союз продемонстрировал полную несостоятельность и лишь опозорился в процессе урегулирования ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС. Такую резкую оценку действиям ЕС дал глава медиа-конгломерата Axel Springer Маттиас Дёпфнер в комментарии для телеграм-канала «BILD на русском»*.

По его словам, политика европейских властей оказалась наивной, оторванной от жизни и оппортунистической. Журналист добавил, что Европе стоило бы перенять внешнеполитический стиль президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, хорошо зарекомендовал себя в условиях израильско-палестинского противостояния.

«Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе», — сказал Дёпфнер.

Профессор Дизен: ЕС перешёл грань между прокси-войной и настоящей войной с РФ
Профессор Дизен: ЕС перешёл грань между прокси-войной и настоящей войной с РФ

Ранее отставной подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Дэниел Дэвис указал на критическую неготовность Запада к полномасштабному вооружённому столкновению. Быстрое истощение военного потенциала западных государств, а именно их ракетных арсеналов, станет, по его словам, прямым следствием даже масштабной атаки на российскую территорию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
