Европу объявили импотентной и бессильной
ЕС назвали импотентным из-за нерешительности во время перемирия Израиля и ХАМАС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander
Европейский союз продемонстрировал полную несостоятельность и лишь опозорился в процессе урегулирования ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС. Такую резкую оценку действиям ЕС дал глава медиа-конгломерата Axel Springer Маттиас Дёпфнер в комментарии для телеграм-канала «BILD на русском»*.
По его словам, политика европейских властей оказалась наивной, оторванной от жизни и оппортунистической. Журналист добавил, что Европе стоило бы перенять внешнеполитический стиль президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, хорошо зарекомендовал себя в условиях израильско-палестинского противостояния.
«Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе», — сказал Дёпфнер.
Ранее отставной подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Дэниел Дэвис указал на критическую неготовность Запада к полномасштабному вооружённому столкновению. Быстрое истощение военного потенциала западных государств, а именно их ракетных арсеналов, станет, по его словам, прямым следствием даже масштабной атаки на российскую территорию.
* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.