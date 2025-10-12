Европейский союз продемонстрировал полную несостоятельность и лишь опозорился в процессе урегулирования ближневосточного конфликта между Израилем и ХАМАС. Такую резкую оценку действиям ЕС дал глава медиа-конгломерата Axel Springer Маттиас Дёпфнер в комментарии для телеграм-канала «BILD на русском»*.

По его словам, политика европейских властей оказалась наивной, оторванной от жизни и оппортунистической. Журналист добавил, что Европе стоило бы перенять внешнеполитический стиль президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, хорошо зарекомендовал себя в условиях израильско-палестинского противостояния.

«Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе», — сказал Дёпфнер.

Ранее отставной подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Дэниел Дэвис указал на критическую неготовность Запада к полномасштабному вооружённому столкновению. Быстрое истощение военного потенциала западных государств, а именно их ракетных арсеналов, станет, по его словам, прямым следствием даже масштабной атаки на российскую территорию.

