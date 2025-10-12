В России требуют усилить ПВО из-за тайной роли США в ударах ВСУ

Если сведения о том, что США помогают ВСУ в ударах по российским энергообъектам, верны, то РФ нужно скорее наращивать возможности ПВО. Об этом заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Недооценивать это заявление никоим образом нельзя. Видимо, оно имеет под собой какую-то основу — с помощью разведданных или на тех или иных ракетных комплексах в качестве экипажа, возможно, сидят военнослужащие США», — считает депутат.

Швыткин заявил о необходимости усилить ПВО против самых разных летательных аппаратов, способных поражать критическую инфраструктуру. Кроме того, он выступил за усиление охраны самих энергетических объектов — но отметил, что такие меры целесообразны при подтверждении информации.

Ранее американские СМИ писали, что США уже несколько месяцев предоставляет Киеву разведданные для ударов по целям в глубине территории РФ. При этом объекты Киев выбирает сам, а Штаты подсказывают, где в обороне есть уязвимые места.