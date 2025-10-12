Валдайский форум
12 октября, 11:57

Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже

Обложка © freepik

Жителей Украины вновь готовят к суровой зиме и перебоям с отоплением. Мэр Днепропетровска Борис Филатов предложил начать отопительный сезон в стране как можно позже, чтобы сэкономить и избежать проблем на фоне разрушенной украинской энергосистемы.

«Решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже», написал чиновник в соцсети.

Он напомнил, что местные органы власти обычно отдают распоряжение о начале подачи отопления в дома, если три дня среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов. Мэр призвал посоветоваться об изменении этого правила с правительством, Укрэнерго и Нафтогазом, чтобы ужесточить условия включения тепла для населения.

По мнению Филатова, отопительный сезон следует начать одновременно по всей стране, не оглядываясь на температурный режим, даже если в отдельных регионах будет очень холодно. Чиновник уверен, что украинцы вообще должны позаботиться о себе сами, что «выстоять зиму», которая «точно не будет простой». Градоначальник напомнил о необходимости запастись тёплыми вещами, водой, фонариками, батарейками, свечами.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире украинского Youtube-канала «Суперпозиция» заявил, что Украине придётся готовиться к очень сложному отопительному сезону уже ближайшей зимой, температура в квартирах может опуститься до +14 градусов, при этом возможны и полные отключения подачи тепла на длительные периоды.

