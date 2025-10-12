Аргентинского певца Феде Доркаса нашли мёртвым в собственном авто. Его застрелили

В Мехико погиб 29-летний аргентинский певец, актёр и модель Феде Доркас. Власти предполагают, что причиной убийства стало ограбление. Новость о смерти артиста впервые появилась на канале ¡Siéntese Quien Pueda!.

«Феде ушёл от нас слишком рано, но его талант, харизма и страсть будут жить вечно в нашей памяти и музыке», — говорится в сообщении.

Всё случилось 9 октября. Исполнителя остановили двое вооружённых мотоциклистов, когда он ехал на своём внедорожнике. Известно, что нападавшие некоторое время преследовали Доркаса, прежде чем ограбить. Секретариат гражданской безопасности Мехико (SSC CDMX) подтвердил смерть певца, направив на место происшествия полицию и судебно-медицинские подразделения.

Власти изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены четверо подозреваемых, скрывающихся с места преступления на мотоциклах. На данный момент задержанных нет, но полиция ведёт активный поиск причастных к преступлению. Артист скончался моментально при попытке съехать с кольцевой дороги.

