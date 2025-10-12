В Белоруссии выразили беспокойство из-за действий Запада

Белоруссия выражает обеспокоенность в связи с милитаристской линией, проводимой коллективным Западом в отношении Минска и Москвы. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, оно опубликовано на сайте Минобороны страны.

«Что касается отношений с соседями, истерия Запада продолжается, и тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия», — сказал он.

В настоящее время в Польше и странах Балтии проводятся военные учения, якобы направленные на защиту от «угрозы с Востока». По словам Вольфович, Белоруссия не представляет угрозы для других государств, но готова защищать свои собственные интересы от любых внешних угроз.

Ранее Life.ru сообщал о начале масштабной проверки боеготовности ВС Белоруссии. В рамках этой проверки войска приводятся в высшую степень готовности, а некоторые подразделения будут отрабатывать перевод в боевое состояние и передислокацию в заданные районы. Общее руководство проверкой осуществляет Государственный секретариат Совета Безопасности страны.