Двое взрослых и подросток пострадали от удара БПЛА в Курской области

В результате атаки беспилотника в Курской области пострадали три мирных жителя, включая подростка. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он сообщил, что у 15-летнего юноши диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения конечностей, 57-летняя женщина также получила осколочные ранения, а 47-летний мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в медучреждение, где врачи борются за его жизнь.

Хинштейн вновь призвал жителей не посещать приграничные территории, подчеркнув, что там сохраняется крайне опасная обстановка.

Минувшей ночью дрон ВС Украины ударил по ТЦ «Сигма» на трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь». Атака привела к пожару в здании.