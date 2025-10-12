Валдайский форум
12 октября, 12:09

Путин установил мораторий на обнуление топливного демпфера

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин установил мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, который будет действовать с октября текущего года по май 2026-го. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчёт величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5», — говорится в указе.

Таким образом, механизм обнуления демпферной надбавки при определённых колебаниях цен временно приостанавливается. Новый порядок расчёта будет действовать до того момента, пока в Налоговый кодекс не внесут соответствующие поправки.

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже обошла показатель в 74 тыс. рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки в сравнении с показателями октября. Россия планирует увеличить ежесуточную добычу нефти на 41 тысячу баррелей.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Александра Мышляева
