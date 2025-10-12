Японский бренд Sony подал в Роспатент заявки на регистрацию трёх товарных знаков

Японская корпорация Sony 3 октября 2025 года направила в Роспатент заявки на охрану трёх своих ключевых товарных знаков — Walkman, Bravia и Xperia. Речь идёт о закреплении прав не только на словесные наименования, но и на соответствующие графические эмблемы.

Регистрация подана в рамках девятого класса Международной классификации товаров и услуг, который охватывает электронные изделия: музыкальные плееры, телевизионную технику, мобильные телефоны. Формально компания стремится закрепить за собой контроль над используемыми образами и обозначениями в этих категориях, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что американский бренд Polo зарегистрировал свой товарный знак в России. Роспатент одобрил заявку, поэтому компания получило право поставлять на российский рынок разные косметические приспособления.