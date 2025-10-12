Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 12:31

Японский бренд Sony подал в Роспатент заявки на регистрацию трёх товарных знаков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Японская корпорация Sony 3 октября 2025 года направила в Роспатент заявки на охрану трёх своих ключевых товарных знаков — Walkman, Bravia и Xperia. Речь идёт о закреплении прав не только на словесные наименования, но и на соответствующие графические эмблемы.

Регистрация подана в рамках девятого класса Международной классификации товаров и услуг, который охватывает электронные изделия: музыкальные плееры, телевизионную технику, мобильные телефоны. Формально компания стремится закрепить за собой контроль над используемыми образами и обозначениями в этих категориях, сообщает ТАСС.

Стало известно, уход какого бренда оказался самым болезненным для россиян
Стало известно, уход какого бренда оказался самым болезненным для россиян

Ранее Life.ru рассказывал, что американский бренд Polo зарегистрировал свой товарный знак в России. Роспатент одобрил заявку, поэтому компания получило право поставлять на российский рынок разные косметические приспособления.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • sony
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar