Из норвежских тюрем начнут досрочно выпускать преступников из-за дефицита мест

Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах, вызванным закрытием исправительных учреждений и нехваткой персонала. Об этом сообщает местный телеканал TV2. Для решения проблемы переполненности тюрем рассматриваются такие меры, как размещение двух заключённых в одной камере и расширение практики условно-досрочного освобождения.

«Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест», — говорится в сообщении.

Три тюрьмы в Осло, Сарпсборге и Драммене уже были закрыты из-за проблем с пожарной безопасностью. Кроме того, наблюдается отток сотрудников из тюремной системы в другие ведомства, такие как таможня и вооружённые силы, что также способствует кадровому дефициту. Профсоюз работников тюрем и пробации Норвегии отмечает, что причиной увольнений являются сложные условия труда и низкая оплата.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет введена принудительная кастрация для преступников, осуждённых за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Процедуру будут проводить за шесть месяцев до освобождения педофила из заключения. Министр здравоохранения страны подписал соответствующий приказ, который вступит в силу 17 октября текущего года.