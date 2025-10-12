Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 12:28

Любовный спор офицеров из-за девушки перерос в бой двух отрядов с 14 жертвами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Конфликт из-за девушки между военнослужащими в Южном Судане привёл к масштабным боестолкновениям между двумя отрядами военных с жертвами. Об этом информирует телеканал CBS News.

Инцидент, произошедший 6 октября, начался со спора между двумя офицерами, один из которых являлся сторонником президента Сальвы Киира, а другой поддерживал лидера оппозиции первого вице-президента Риека Мачара. По некоторым данным, причиной конфликта стала симпатия к одной и той же девушке, хотя также существует версия о бытовой ссоре в чайной. В результате ссоры офицер, лояльный Мачару, открыл стрельбу по товарищу Кииры.

После этого в перестрелку незамедлительно вступила охрана, что спровоцировало обострение насилия. Первоначально боевые действия развернулись на территории местного рынка, а затем быстро распространились на блокпосты и армейские казармы. В результате вооружённого противостояния погибли не менее 14 военнослужащих.

По данным источника, среди погибших были шесть бойцов из оппозиционного подразделения и восемь солдат, представлявших правительственные Вооружённые силы. Ещё пятеро военных получили ранения различной степени тяжести. Один гражданский человек стал жертвой перекрёстного огня.

Четыре человека стали жертвами стрельбы на юге США, не менее 12 получили ранения
