Конфликт из-за девушки между военнослужащими в Южном Судане привёл к масштабным боестолкновениям между двумя отрядами военных с жертвами. Об этом информирует телеканал CBS News.

Инцидент, произошедший 6 октября, начался со спора между двумя офицерами, один из которых являлся сторонником президента Сальвы Киира, а другой поддерживал лидера оппозиции первого вице-президента Риека Мачара. По некоторым данным, причиной конфликта стала симпатия к одной и той же девушке, хотя также существует версия о бытовой ссоре в чайной. В результате ссоры офицер, лояльный Мачару, открыл стрельбу по товарищу Кииры.

После этого в перестрелку незамедлительно вступила охрана, что спровоцировало обострение насилия. Первоначально боевые действия развернулись на территории местного рынка, а затем быстро распространились на блокпосты и армейские казармы. В результате вооружённого противостояния погибли не менее 14 военнослужащих.

По данным источника, среди погибших были шесть бойцов из оппозиционного подразделения и восемь солдат, представлявших правительственные Вооружённые силы. Ещё пятеро военных получили ранения различной степени тяжести. Один гражданский человек стал жертвой перекрёстного огня.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в немецком городе Гиссен на центральной площади возле букмекерской конторы. Неизвестный открыл огонь, а потом скрылся с места преступления. По некоторым данным, в результате стрельбы пострадали люди.