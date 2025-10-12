Западные страны, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, не смогли изолировать Россию в сфере бизнеса. Об этом заявил в телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков, приведя в качестве примерна немецкого автогиганта «Мерседес».

«Бизнес-изоляция России Западу всё же не удалась: 1 400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что. «Мерседес» ушёл, но себе в убыток, уступив место китайским конкурентам», — сказал Пушков.

По словам сенатора, сейчас представители «Мерседес» клянутся, что не уйдут точно также с китайского рынка в случае «санкционной войны» Запада против Пекина. Кроме того, добавил Пушков, в России остались работать 120 японских и 250 американских компаний, а также 70% итальянских фирм. Иностранный бизнес прекрасно понимает выгоды от сотрудничества с Россией, однако западная политика не учитывает торгово-экономические интересы, заключил Пушков.

Ранее опрос показал: около 65% россиян признают, что уход крупных зарубежных брендов почти не повлиял на их повседневную жизнь. Но есть исключение — одна компания вызывает у публики настоящую ностальгию. Респонденты особенно скучают по IKEA.