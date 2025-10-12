«Она всегда со мной»: Гладков рассказал о героическом поступке своей жены

Супруга губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова отказывается покидать регион, несмотря на участившиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в интервью kp.ru. По словам Гладкова, он пытается убедить семью переехать в более безопасное место.

«Я пытался отправить жену. Но она всегда со мной, несмотря на обстрелы», — заявил губернатор.

Кроме этого, Гладков заявил, что всегда на связи со своей семьёй.

Напомним, что украинская армия постоянно наносит удары по Белгородскому району. Противник бьёт по региону беспилотными летательными аппаратами и разрушает гражданские объекты. Последняя атака со стороны ВСУ произошла в ночь с 11 на 12 октября. В итоге были выбиты окна, посечены фасады и заборы в четырёх частных домах.