12 октября, 12:53

Тимошенко: Конец конфликта не за горами

Обложка © ТАСС / ЕРА

Конфликт между Россией и Украиной завершится в скором времени, поэтому следует набраться терпения. С таким заявлением выступила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую цитирует издание «Страна».

«Мне известна определённая информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — подчеркнула Тимошенко.

Американский политолог увидел в улыбке Путина на «Валдае» признак завершения СВО
Американский политолог увидел в улыбке Путина на «Валдае» признак завершения СВО

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным фактором, тормозящим достижение мира между Россией и Украиной является лидер киевского режима Владимир Зеленский, а не Европа или США.

Татьяна Миссуми
