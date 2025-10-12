Тимошенко: Конец конфликта не за горами
Обложка © ТАСС / ЕРА
Конфликт между Россией и Украиной завершится в скором времени, поэтому следует набраться терпения. С таким заявлением выступила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую цитирует издание «Страна».
«Мне известна определённая информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — подчеркнула Тимошенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным фактором, тормозящим достижение мира между Россией и Украиной является лидер киевского режима Владимир Зеленский, а не Европа или США.
