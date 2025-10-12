Трассу Рыльск-Льгов закрыли для авто из-за кружащих над ней дронов ВСУ

С ночи участок трассы Рыльск–Льгов, соединяющий город Рыльск с селом Ивановское в Курской области, находится под ударами дронов ВСУ. Несколько раз беспилотники пытались атаковать движущиеся по дороге машины. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В связи с обострением обстановки оперативный штаб региона принял решение ограничить движение на этом отрезке. Также введён запрет на выезд на трассу из населённого пункта Степановка.

«Эта мера временная, но она необходима, чтобы сберечь жизни наших людей. Пожалуйста, будьте крайне осторожны!», — призвал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области Хинштейн заявил, что во время недавнего удара БПЛА были ранены двое взрослых и один подросток. У 15-летнего юноши врачи диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения конечностей.