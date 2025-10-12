Хазанов получил «дикий» штраф за неформальные трудовые отношения

Российский актёр Геннадий Хазанов был оштрафован за неофициальное трудоустройство. Артист нанял пятерых разнорабочих в Театр сатиры, не оформив их надлежащим образом. По данным Telegram-канала Mash, 79-летний телеведущий теперь должен выплатить 1500 рублей.

Пенсионный фонд инициировал пять административных дел против Хазанова. Народному артисту предстоит отдать по 300 рублей за каждого работника. Представители театра пояснили, что произошла техническая ошибка.

В настоящее время актёр готовится к благотворительному концерту в Израиле, средства от которого будут направлены на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадавшей в результате ракетного удара Ирана.

Ранее стало известно о неожиданном штрафе, выписанном бывшему министру энергетики и ЖКХ Пермского края Александру Феневу. Чиновник, в настоящее время работающий в Пермском университете, был задержан за кражу продуктов в супермаркете. Фенев неоднократно выносил неоплаченные товары, что и послужило причиной вызова полиции сотрудниками магазина.