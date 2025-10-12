Отражена воздушная атака на Крым и Белгородскую область

Средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы два беспилотника ВСУ самолётного типа. Официальное заявление поступило от представителей Министерства обороны России.

Ведомство уточнило, что воздушные цели были уничтожены в промежуток с 12 до 15 часов по московскому времени. По данным военного командования, один из аппаратов был сбит в небе над Белгородской областью, а второй — над территорией Республики Крым.

Ранее Life.ru сообщал об ударе дронов по территории Белгородской области. Двое гражданских получили ранения в ходе атак беспилотников ВСУ. Один мужчина пострадал при ударе по дому в посёлке Октябрьский, другой — при атаке на автомобиль на дороге Ясные Зори — Бочковка, где он получил минно-взрывную травму.