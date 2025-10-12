«Он перенёс ковид»: Названа причина смерти актёра из «Ивана Грозного»
У актёра из «Ивана Грозного» Пектеева могло развиться осложнение после ковида
Василий Пектеев. Обложка © kino-teatr.ru
Причиной смерти известного актёра и режиссёра Василия Пектеева (Санян Вачи) могли стать осложнения после перенесённого ранее COVID-19. Данное заявление сделал директор Марийского национального театра драмы имени Шкетана Эрик Юзыкайн.
Он отметил, что незадолго до смерти артист вполне нормально себя чувствовал и даже приходил на работу. По его словам, у Пектеева были творческие планы и он готовил новую постановку.
«Были планы, готовил новую постановку. Может быть, сказалось то, что он перенёс ковид в своё время, могло развиться осложнение, болезнь лёгких», — передаёт его слова АиФ.
Напомним, что о кончине 71-летнего Василия Пектеева стало известно 10 октября. Он более 15 лет занимал должность художественного руководителя Марийского театра имени Шкетана. Также артист участвовал в съёмках сериала Андрея Эшпая «Иван Грозный», который вышел в 2009 году.
