Жители Урала столкнутся с отключением ТВ и радио 13-19 октября

С 13 по 16 октября жители Свердловской области могут столкнуться с прекращением трансляций федеральных теле- и радиоканалов. Соответствующее предупреждение распространила компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

В пресс-службе организации пояснили, что в указанный период запланированы профилактические и иные технические работы на станциях. При этом из-за погодных условий работы могут быть отменены или перенесены на другое время. Вещание будет приостанавливаться для двух пакетов цифровых каналов.

