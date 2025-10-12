Валдайский форум
12 октября, 13:09

Жители Урала столкнутся с отключением ТВ и радио 13-19 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С 13 по 16 октября жители Свердловской области могут столкнуться с прекращением трансляций федеральных теле- и радиоканалов. Соответствующее предупреждение распространила компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

В пресс-службе организации пояснили, что в указанный период запланированы профилактические и иные технические работы на станциях. При этом из-за погодных условий работы могут быть отменены или перенесены на другое время. Вещание будет приостанавливаться для двух пакетов цифровых каналов.

Ранее Life.ru сообщал, что Paramount Global сворачивает работу европейских каналов MTV. В Великобритании это затронет MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, которые прекратят вещание в конце 2025 года. Таким образом, их почти 40-летняя история завершится, тогда как флагманский MTV HD останется в эфире.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
