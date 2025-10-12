В Белгороде пассажирский автобус протаранил укрытие на случай атаки ВСУ

В Белгороде пассажирский автобус столкнулся с модульным укрытием, в результате чего четверо человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. О происшествии сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.

«Сегодня около 12 часов 20 минут в городе Белгороде на улице Макаренко водитель автобуса «ПАЗ» 1973 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Со слов мужчины, он почувствовал себя плохо за рулём», — говорится в сообщении.

В результате аварии четыре пассажира были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. В ведомстве отметили, что в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

