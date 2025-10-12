Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 14:15

«Ты с кем-нибудь встречаешься?» Вера Брежнева «атаковала» разведённого Комиссаренко в директе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko, ververa

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko, ververa

Комик Слава Комиссаренко рассказал о неожиданном сообщении, которое он получил от певицы Веры Брежневой. Кадрами с выступления он поделился в своих соцсетях, где его и «атаковала» роковая красотка.

Слава Комиссаренко на шоу с Сергеем Детковым и Русланом Белым* рассказал о разговоре с Верой Брежневой. Видео Instagram © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko

Артистка неожиданно написала ему в личные сообщения, спросив, находится ли он в настоящее время в отношениях. Комиссаренко заверил, что сохранил скриншот этого диалога, где Брежнева обращается к нему по имени и задаёт вопрос о личной жизни.

В ответ он отреагировал шутливой реакцией, после чего получил от певицы голосовое сообщение. Брежнева пояснила, что интересуется этим не для себя, а для своей подруги, и попросила комика обязательно упомянуть этот случай в своём стендап-шоу.

«Прощай, Вера»: Сеть заполонил фейк о смерти Брежневой — певица в ярости
«Прощай, Вера»: Сеть заполонил фейк о смерти Брежневой — певица в ярости

В этом году Слава Комиссаренко был лишён российского гражданства и обещал больше не шутить на политические темы в своих выступлениях. Правда, уже через пару месяцев комедиант спрашивал у одного из своих зрителей, сможет ли он попасть из лука в глаз президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Слава Комиссаренко
  • Вера Брежнева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar