«Ты с кем-нибудь встречаешься?» Вера Брежнева «атаковала» разведённого Комиссаренко в директе

Комик Слава Комиссаренко рассказал о неожиданном сообщении, которое он получил от певицы Веры Брежневой. Кадрами с выступления он поделился в своих соцсетях, где его и «атаковала» роковая красотка.

Слава Комиссаренко на шоу с Сергеем Детковым и Русланом Белым* рассказал о разговоре с Верой Брежневой. Видео Instagram © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko

Артистка неожиданно написала ему в личные сообщения, спросив, находится ли он в настоящее время в отношениях. Комиссаренко заверил, что сохранил скриншот этого диалога, где Брежнева обращается к нему по имени и задаёт вопрос о личной жизни.

В ответ он отреагировал шутливой реакцией, после чего получил от певицы голосовое сообщение. Брежнева пояснила, что интересуется этим не для себя, а для своей подруги, и попросила комика обязательно упомянуть этот случай в своём стендап-шоу.

