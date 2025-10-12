Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 13:21

Тарасова поддержала идею об «олимпийском перемирии» на время Игр-2026

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни — объявить во всём мире временное «олимпийское перемирие» на период зимних Игр-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за неё, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», — сказала Тарасова.

Тренер добавила, что её печалит, когда остальные страны готовят целые сборные для Олимпиады, а от России выступают всего несколько спортсменов.

Сборная России победила в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1
Сборная России победила в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1

Ранее украинский МИД заявил о готовности заключить перемирие на время зимних Олимпийских игр 2026 года. При этом на Украине отметили, что Киев готов ко временному прекращению огня в любой момент, и никакое спортивное событие для этого не нужно.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar