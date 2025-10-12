Тарасова поддержала идею об «олимпийском перемирии» на время Игр-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни — объявить во всём мире временное «олимпийское перемирие» на период зимних Игр-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за неё, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», — сказала Тарасова.

Тренер добавила, что её печалит, когда остальные страны готовят целые сборные для Олимпиады, а от России выступают всего несколько спортсменов.

Ранее украинский МИД заявил о готовности заключить перемирие на время зимних Олимпийских игр 2026 года. При этом на Украине отметили, что Киев готов ко временному прекращению огня в любой момент, и никакое спортивное событие для этого не нужно.