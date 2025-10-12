Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 14:36

Мужчина обезглавил соседа, заподозрив его в колдовстве

Обложка © freepik

В индийском штате Мадхья-Прадеш суд приговорил к смертной казни мужчину, который обезглавил своего соседа, заподозрив того в занятиях колдовством. О чудовищном преступлении, произошедшем в декабре прошлого года, сообщило издание The Times of India.

По данным следствия, инцидент произошёл, когда Рамнат вышел ночью из дома по нужде, где на него и напал обвинивший в чародействе Чампала. Злоумышленник, размахивая топором, повалил соседа на землю и отрубил ему голову, при этом он угрожал расправой любому, кто попытается приблизиться.

Прибывшие на шум местные жители обнаружили тело, а правоохранительные органы в кратчайшие сроки задержали преступника. В суде виновного признали виновным на основании неопровержимых доказательств, среди которых были результаты ДНК-экспертизы и единодушные показания очевидцев.

