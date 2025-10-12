ХАМАС обещало освободить всех заложников утром 13 октября

Власти Израиля рассчитывают, что процесс освобождения заложников из плена движения ХАМАС начнётся утром в понедельник 13 октября. Об этом заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

Израильские чиновники надеются, что все 20 живых заложников будут одновременно переданы Международному комитета Красного Креста. Шош Бедросян подчеркнула, что речь идёт о единовременной передаче группы — без поэтапного вывода. Транспортировка может быть организована на шести–восьми автомобилях.

«Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту», – сказала она.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождать заложников утром 13 октября. Взамен Израиль должен будет отдать примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день в Египте состоится саммит по урегулированию конфликта в Газе.