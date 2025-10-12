Немцы массово бегут в Калининград. На границе России с Польшей огромные пробки

На двух действующих пунктах пропуска между Польшей и Россией с 10 октября наблюдается значительное увеличение очередей в направлении Калининградской области — стоят в этих пробках преимущественно граждане Германии. Об этом информирует издание «Русский Запад».

Ситуация на пункте пропуска «Гжегош». Видео © «Русский Запад»

Один из немецких путешественников провёл в очереди почти восемнадцать часов, отметив крайне медленное оформление на российской стороне. По словам туристки с российским гражданством, пограничники в частной беседе сослались на массовые увольнения сотрудников.

По данным издания, в ночное время суток работают всего два сотрудника, обслуживающих как въездной, так и выездной поток. Другой путешественник, выбравший пункт пропуска Безледы, ожидал тринадцать часов, подтвердив, что польская сторона работала значительно быстрее. На российской границе внедрена расширенная процедура досмотра с полной проверкой содержимого багажа.

Ажиотаж связывают с началом школьных каникул в нескольких федеральных землях Германии, а также с необходимостью посещения родственников и решения деловых вопросов в России. По прогнозам, интенсивность потока в ближайшую неделю не снизится.

Ранее Life.ru сообщал, что на российско-казахстанской границе с середины сентября собираются огромные пробки из грузовых автомобилей. Причиной тому стало ужесточение порядка пропуска таможенниками Казахстана — товары тщательно проверяют на предмет соответствия международным ограничениям.