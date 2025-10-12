Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 14:41

Немцы массово бегут в Калининград. На границе России с Польшей огромные пробки

Ситуация на пункте пропуска «Гжегош». Обложка © «Русский Запад»

Ситуация на пункте пропуска «Гжегош». Обложка © «Русский Запад»

На двух действующих пунктах пропуска между Польшей и Россией с 10 октября наблюдается значительное увеличение очередей в направлении Калининградской области — стоят в этих пробках преимущественно граждане Германии. Об этом информирует издание «Русский Запад».

Ситуация на пункте пропуска «Гжегош». Видео © «Русский Запад»

Один из немецких путешественников провёл в очереди почти восемнадцать часов, отметив крайне медленное оформление на российской стороне. По словам туристки с российским гражданством, пограничники в частной беседе сослались на массовые увольнения сотрудников.

По данным издания, в ночное время суток работают всего два сотрудника, обслуживающих как въездной, так и выездной поток. Другой путешественник, выбравший пункт пропуска Безледы, ожидал тринадцать часов, подтвердив, что польская сторона работала значительно быстрее. На российской границе внедрена расширенная процедура досмотра с полной проверкой содержимого багажа.

Ажиотаж связывают с началом школьных каникул в нескольких федеральных землях Германии, а также с необходимостью посещения родственников и решения деловых вопросов в России. По прогнозам, интенсивность потока в ближайшую неделю не снизится.

В Китае образовалась гигантская пробка из-за «Золотой недели»
В Китае образовалась гигантская пробка из-за «Золотой недели»

Ранее Life.ru сообщал, что на российско-казахстанской границе с середины сентября собираются огромные пробки из грузовых автомобилей. Причиной тому стало ужесточение порядка пропуска таможенниками Казахстана — товары тщательно проверяют на предмет соответствия международным ограничениям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar