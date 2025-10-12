В Сочи охранники насильно затолкали подростков в подсобку ТЦ

В Сочи охранники торгового центра «Моремолл» скрутили подростков и насильно затолкали их в одно из подсобных помещений. Как утверждается, инцидент произошёл 10 октября. Запись на камеру сделана одной из посетительниц, видео публикует «ЧП Сочи».

«Вы ровню себе нашли? Это подростки», — возмущается за кадром автор видео, призывая охрану отпустить несовершеннолетних.

Причины конфликта не называются, как и проступок подростков. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало. Однако в Сети мнения пользователей разошлись. Некоторые граждане напомнили, что охрана имеет право пресечь противоправные действия и удерживать нарушителей до приезда полиции, а безнаказанность должна пресекаться, даже если речь идёт о несовершеннолетних.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина прибежала на разборки в местный бар, где якобы обидели её 30-летнего сына. Мужчина был выдворен из заведения за домогательства к девушке.