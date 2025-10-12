Актриса фильма «Дети Ванюшина» умерла от тяжёлой болезни

На 89-м году жизни от тяжёлой болезни скончалась актриса Александринского театра Елизавета Волгина. Её не стало 12 октября, сообщили в пресс-службе театра. За всю жизнь артистка сыграла на сцене около 60 ролей.

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова сочувствия и поддержки своему товарищу по труппе, супругу Елизаветы Аркадьевны Волгиной, заслуженному артисту России Аркадию Наумовичу Волгину, родным и близким!», — говорится в сообщении.

Актриса посвятила театру более полувека своей жизни. В 1961 году, после окончания Ленинградского театрального института, она была приглашена в Александринский театр, где дебютировала в одной из главных ролей – Ксаны – в спектакле «По московскому времени». В том же году Волгина официально вошла в труппу театра.

За свою карьеру актриса создала множество запоминающихся образов, среди которых Людмила в «Друзьях и годах», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии», Варя в «Деле, которому ты служишь», Катя в «Семье Журбиных», Маша в «Нахлебнике», Лидия в «Одних без ангелов», Ирина Лавровна в «Последней жертве» и Ренэ в «Жизни Сент-Экзюпери». Она также сыграла в лентах «Дети Ванюшина», «Друзья и годы», «Дым Отечества».

