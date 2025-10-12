Шутки про чекистов и суета охраны: Путина сняли за общением с коллегами среди гор арбузов

Обстановка во время саммита СНГ в Душанбе была очень хорошей. Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмона шутили вместе с другими иностранными коллегами. Соответствующие кадры продемонстрировал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кадры с саммита СНГ. Видео © Telegram /ЗАРУБИН

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев присоединились к коллегам после официальной двусторонней встречи. У глав государств было прекрасное настроение в преддверии совместного ужина с другими участниками собрания. Лидеры непринуждённо общались, прогуливаясь по саду с художественными композициями из фруктов и овощей. В ходе беседы они обменивались шутками и воспоминаниями про чекистов.

«Он (Рахмон) меня со вчерашнего вечера морит голодом. Я говорю: «Зачем моришь голодом?». (Он сказал): «Завтра будем вместе, все соберёмся». Я говорю: «Ну ладно, хорошо», – сказал с улыбкой Путин.

Участники саммита высоко оценили уровень гостеприимства, проявленный таджикской стороной. Многие из них впервые видели такое изобилие фруктовых и овощных композиций, включавших горы арбузов, дынь и винограда. Это зрелище произвело на гостей неизгладимое впечатление.

От одной локации к другой лидеры порой передвигались на электрокарах, и охране приходилось за ними бежать, в иногда даже запрыгивать в машины на ходу.

Напомним, что саммит СНГ прошёл 10 октября в Душанбе. В рамках мероприятия Владимир Путин провёл отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер выразил уверенность, что беседа с коллегой пойдёт на пользу отношениям государств.