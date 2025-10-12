«Плачу более 50%»: Аршавин объяснил, почему хочет снизить алименты на детей

Бывший футболист Андрей Аршавин заявил, что решил уменьшить размер алиментов на детей из-за того, что выплачивает слишком большую сумму своим наследникам. Спортсмен вынужден отдавать им значительную часть своего дохода. Об этом Аршавин заявил в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

«Я плачу им более 50% своего дохода. Сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу ещё и на последнего ребёнка. Это всё законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», — прокомментировал спортсмен новый иск в отношении Юлии Барановской.

Некоторые предполагают, что бывший капитан сборной России пытается снизить общую сумму алиментов. Сейчас он платит 1/6 дохода на каждого ребёнка, а мог бы платить 1/8. При этом, по мнению некоторых, Аршавин хочет платить ещё меньше.

Савёловский суд Москвы назначил рассмотрение дела футболиста против Барановской на 14 ноября. Бывший игрок «Зенита» планирует выплачивать алименты только на младшего сына, так как старший уже совершеннолетний, а средняя дочь скоро тоже станет взрослой. Если Аршавин выиграет суд, то будет выплачивать алименты только на младшего сына от телеведущей, а также содержать ребёнка от Алисы Казьминой.

Ранее сообщалось, что футболист добивается снижения суммы алиментов, выплачиваемых им на содержание детей от Юлии Барановской. При этом известно, что телеведущая уже дважды выражала готовность к достижению компромисса в вопросах, касающихся выплат.